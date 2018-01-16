Глава Госслужбы: «Храм на горе Кешикчи Даг нуждается в ремонте»

2018-01-16 16:56 | www.apa.az | 7

«Храм на горе Кешикчи Даг нуждается в ремонте. Храм был включен в список организации по сохранению культурного наследия «Europa Nostra».

Об этом АПА заявил глава Госслужбы по сохранению, развитию и восстановлению культурного наследия Министерства культуры и туризма Закир Султанов.

Глава службы отметил, что памятник должен быть отремонтирован немедленно: «Правда, большой угрозы, как заявляет организация, нет. Но и мы считаем, что, как и многие памятники в нашей стране, Храм на горе Кешикчи Даг также нуждается в ремонте. Памятник находится на границе Азербайджана и Грузии. Поэтому страны должны прийти к согласию в связи с его ремонтом. Памятник находится под охраной азербайджанского государства. Именно поэтому после выделения азербайджанской стороной средств можно будет вести какие-то обсуждения в связи с этим. Считаю, что этот вопрос будет решен, проблем не возникнет. Как только средства будут выделены, в храме на горе Кешикчи Даг начнется ремонт».

Отметим, расположенный на границе Азербайджан-Грузия Храм Кешикчи Даг (Давида Гареджи) был включен в список организации по сохранению культурного наследия «Europa Nostra».