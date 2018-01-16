Чингиз Садыхов предан земле – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2018-01-16 15:00 | www.oxu.az | 5

Тело народного артиста Чингиза Садыхова предано земле.

Как сообщает Oxu.Az, известный музыкант похоронен во II Аллее Почетного захоронения.

12:35

В настоящее время проходит церемония прощания с народным артистом, пианистом Чингизом Садыховым.

Как передает Oxu.Az, в церемонии принимают участие деятели культуры, члены семьи и близкие Ч.Садыхова.

Народный артист будет похоронен во II Алее почетного захоронения.

Отметим, что Чингиз Гаджи оглы Садыхов родился 5 апреля 1929 года в Баку. Первое музыкальное образование получил в средне-специальной музыкальной школе имени Бюльбюля. Позже обучался в Азербайджанской государственной консерватории имени У.Гаджибекова на факультете фортепиано и закончил Московскую государственную аспирантуру.

Известный музыкант был солистом Азербайджанской Государственной филармонии, работал с Рашидом Бейбутовым. Аккомпанировал Бюльбюлю, Муслиму Магомаеву, Лютфияру Иманову, сестрам Фидан и Хураман Гасымовым и многим другим вокалистам. Был директором 16-й музыкальной школы г. Баку (1971-1981 гг.). С 1991 по 1994 год - профессор Бакинской музыкальной академии. В 1959 году был удостоен звания Заслуженного артиста Азербайджанской ССР, а в 1987 году – Народного артиста Азербайджанской ССР. В 2009 году распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева был награжден орденом «Шохрат» за заслуги в развитии азербайджанской музыки.

Пярвиз Гусейн

Фото: Эхтирам Джаби

