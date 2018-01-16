Туркменистан и Палестина обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

2018-01-16 17:51 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана 16 января состоялась встреча с заместителем министра иностранных дел Палестины Мазеном Шамия, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров была отмечена необходимость дальнейшего расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также заинтересованность сторон в развитии отношений между бизнес-структурами двух стран.

Стороны подчеркнули важность продолжения установившегося диалога для дальнейшей диверсификации плодотворного сотрудничества, отвечающего взаимным интересам, сказано в информации. Президент Палестины Махмуд Аббас находился в Туркменистане с официальным визитом 13-15 ноября 2016 года.