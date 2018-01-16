«Карабах» входит в «сотню» лучших команд мира

2018-01-16 18:01 | www.apa.az | 6

Опубликован список сильнейших клубов мира. Как сообщает apasport.az, в таблицу, составленную Международной федерацией истории и статистики футбола (İFFHS) вошли 402 лучшие команды планеты.

В списке отражены итоги 2017-го года, Азербайджан представлен 3 клубами. Лучшим представителем нашей страны является «Карабах».

Агдамский клуб со 136 очками является 93-ей командой планеты. Единственный представитель нашей страны в первой «сотне» совершил спуск на 39 строчек по сравнению с периодом годичной давности, несмотря на то, что пробился в групповой раунд Лиги чемпионов. Это связано с тем, что в прошлом году подопечные Гурбана Гурбанова набрали больше очков в групповом раунде Лиги Европы.

Кроме «Карабаха» 136 очков имеют ещё 2 клуба. Это «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) и «Пачука» (Мексика).

Второй командой нашей страны в списке является «Зиря». Столичный клуб с 72 очками делит 296-ое место. Подопечные Айхана Аббасова имеют одинаковое количество очков с «Атлетико» (Букараманга, Колумбия), «Колоном» (Аргентина), «Ренном» (Франция) и «Мелгаром» (Перу). «Зиря» совершил фантастический рывок. Бакинцы были в прошлом году на 761-ом месте и теперь совершили рывок на 465 строчек.

«Габала» с 65 очками делит 353-е место. Подопечные Романа Григорчука имеют одинаковый рейтинг с «Аль-Насером» (Саудовская Аравия), «Аркой» (Польша), «Дефенсором» (Уругвай), «Атромитосом» (Греция), «Хапоэлем» (Хайфа, Израиль), «Аль-Вахдатом» (Иордания). По сравнению с аналогичным периодом годичной давности региональный клуб совершил спуск на 255 строчек. Это связано с тем, что команде не удалось повторить прошлогодний успех и завоевать путёвку в групповой раунд Лиги Европы.

Отметим, что возглавляет список испанский «Реал» – 328 очков. Бразильский «Гремио» с 286 очками на 2-ом месте, представитель Англии «Манчестер Юнайтед» с 284 очками занимает 3-ю строчку.