В Киеве освобожден похищенный член азербайджанской диаспоры

2018-01-16 18:43 | www.apa.az | 6

Освобожден член азербайджанской диаспоры в Украине Хикмет Абдуллаев, похищенный перед своим домом в Киеве 11 декабря 2017 года. В качестве подозреваемых задержаны 3 человека.

Об этом АПА сообщил представитель МВД Азербайджана в Украине, полковник полиции Шахин Годжаев. По его словам, с момента похищения посольство Азербайджана в Украине, Министерство иностранных дел и правоохранительные органы Украины проводили необходимые мероприятия. Посольство Азербайджана обращалось в Аппарат президента Украины, Генеральную прокуратуру, МВД республики, проводило встречи в указанных структурах.

Благодаря помощи Азербайджана и усилиям украинских правоохранительных органов проведенные оперативно-розыскные мероприятия дали результат, и подозреваемая в совершении преступления группа была обезврежена. В настоящее время соответствующие оперативные мероприятия продолжаются.



Сын Х. Абдуллаева Джошгун выразил благодарность правительству Азербайджана, посольству и украинским правоохранительным органам, которые помогли освободить его отца.