В Худате грузовой автомобиль столкнулся с легковым, есть пострадавшие

2018-01-16 19:33 | www.apa.az | 7

Сегодня вечером на территории города Худат произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает северное бюро АПА, в результате столкновения грузового автомобиля с легковым, тяжелые травмы получили два жителя Худата – 21-летний Гамраев Анар Хосров оглу и 27-летний Гамраев Эльчин Зохраб оглу.

Пострадавшие госпитализированы в Худатскую городскую больницу, где им обоим оказана первая медицинская помощь. После оказания первой медицинской помощи оба пострадавших были доставлены в Центральную районную больницу.

Расследования по факту продолжаются.