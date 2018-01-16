Рафаэль Искендеров прооперирован – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2018-01-16 15:37 | www.oxu.az | 6

Как сообщалось, у заслуженного артиста Рафаэля Искендерова возникли проблемы со здоровьем.

В связи с этим Oxu.Az позвонил сыну артиста Фуаду Искендерову.

Ф.Аскеров не сказал, по какой причине его отец перенес операцию, но отметил, что в настоящее время он чувствует себя хорошо.

11:11

У заслуженного артиста Рафаэля Искендерова возникли проблемы со здоровьем.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на официальной странице «Bu şəhərdə» в социальных сетях.

На видео Рафаэля пытаются пробудить от наркоза после перенесенной операции.

Администратор страницы Мушвиг Аббасов написал в публикации: «Это была легкая операция, все уже позади. Спасибо друзьям».

Пярвиз Гусейн

