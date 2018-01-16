За три дня до мировой премьеры – ФОТО

2018-01-16 15:38 | www.oxu.az | 6

Как бакинцы встретили новый фильм гениального голливудского сказочника.

Как бакинцы встретили новый фильм гениального голливудского сказочника.

За три дня до мировой премьеры, 15 января, в Park Cinema Flame Towers состоялся пред-показ одного из самых долгожданных фильмов года — «Форма воды».

В этот вечер Park Cinema предоставил гостям возможность посмотреть фильм первыми, поделиться эмоциями и приятными впечатлениями. С уверенностью можно заявить о том, что фильм поразил каждого из пришедших.

Американская фэнтези - мелодрама от самого популярного голливудского сказочника Гильермо дель Торо была создана по сценарию дель Торо и Ванессы Тейлор.

У воды нет формы — она принимает форму любого сосуда. Гильермо дель Торо говорит, что так же устроена любовь.

Впервые фильм был представлен в августе 2017 года на 74-м Венецианском кинофестивале. Премьера в России, как и в Азербайджане, назначена на 18 января 2018 года.

Действие картины происходит примерно в 1962 году, на фоне противостояния СССР и США в «холодной войне». Элайза — уборщица в секретной военной лаборатории в Балтиморе, незаметная женщина со скучной и однообразной жизнью. Из-за травмы, перенесенной в детстве, она осталась немой. В лабораторию привозят некий новый «объект» изучения. Элайза и ее коллега Зельда узнают, что это существо — амфибия, по облику — гуманоид. Элайза начинает наблюдать за существом, и постепенно между ними возникает своеобразная связь. Когда Элайза узнает, что предмет ее привязанности собираются убить и препарировать, она соглашается принять участие в тайной операции по спасению существа.

В целом фантастический фильм хвалят, и даже больше — называют настоящим произведением. Рецензенты ставят новой работе Гильермо дель Торо высочайшие оценки, называя фильм самой величайшей картиной со времен «Лабиринта фавна».

В то время, как мексиканский режиссер является одним из главных претендентов на «Оскар», он уже успел отхватить за свой новый шедевр «Золотой глобус».

Ранее фильм «Форма воды» был признан лучшим фильмом конкурсного 74-го Венецианского кинофестиваля.

Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных на торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall, Flame Towers – единственный в стране формат IMAX, а также в районе Масаллы, в комплексе «ASAN Həyat», и летный кинотеатр – в Amburan Beach Club.