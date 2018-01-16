Азербайджанская культура понесла большую утрату - Рафиг Сеидзаде о Чингизе Садыхове (ФОТО)

2018-01-16 18:24 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская культура понесла большую утрату, сказал сегодня заслуженный деятель искусств, известный азербайджанский джазмен и саксофонист Рафиг Сеидзаде на церемонии прощания с выдающимся пианистом, народным артистом Чингизом Садыховым, сообщает Trend Life.

"Смерть Чингиза Садыхова - большая потеря для азербайджанской культуры. Я познакомился с Чингизом Садыховым еще в молодости, и мы дружили более 60 лет. Он был прекрасным пианистом, большим музыкантом. Проживая в США, выступая там во многих городах, Чингиз Садыхов проводил работу по пропаганде азербайджанской музыкальной культуры", - сказал Сеидзаде.

Церемония прощания с известным азербайджанским пианистом, народным артистом Чингизом Садыховым прошла сегодня в Баку в мечети Тезе пир.

Проводить в последний путь Чингиза Садыхова пришли видные общественные деятели, известные деятели культуры, искусства, науки, родные и близкие. Выдающийся музыкант похоронен во Второй Аллее почетного захоронения.

Чингиз Гаджи оглу Садыхов родился 5 апреля 1929 года в Баку. Первое музыкальное образование получил в средней специальной музыкальной школе имени Бюль-Бюля. Потом учился на фортепианном факультете Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), в аспирантуре Московской государственной консерватории.

Выдающийся музыкант являлся солистом и концертмейстером Азербайджанской государственной филармонии (ныне Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), аккомпанировал таким известным вокалистам, как Бюль-Бюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов, сестры Фидан и Хураман Гасымовы, и многим другим.