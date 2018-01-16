Saxo Bank o препятствиях для роста курса евро

2018-01-16 18:31 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Неопределенность по созданию правящей коалиции в Германии является главным препятствием для роста курса евро, сказал во вторник Trend главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.

По его словам, пара EUR/USD поднялась, достигнув отметки 1,23, и торговалась на утренней сессии после падения ночью до того, как журнал Der Spiegel выпустил материал о том, что берлинское отделение партии СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) проголосовало против образования "большой коалиции" с блоком ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз) Ангелы Меркель.

"Берлинское отделение СДПГ предоставляет только 23 делегатов от партии из 600, однако результаты голосования руководства предполагают, что будут большие возражения против создания коалиции и что возникнет неопределенность в момент наиболее активного роста одной валюты, той, которая стала лидером при очень длинном спекулятивном позиционировании по евро. Новым длинным позициям, мягко говоря, есть, куда падать. Но если мы найдем поддержку выше уровня 1,2100 в паре EUR/USD, резкий рост продолжится, и настоящей проверкой все же будет заседание СДПГ для голосования по вопросу создания коалиции, которое состоится в эти выходные. Тем не менее в оставшиеся дни этой недели могут появиться некоторые новости по теме, которые временно сдержат слишком "смелое" евро", - считает Харди.