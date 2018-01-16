Распространены последние кадры с подготовительного этапа Azerspace-2

2018-01-16 19:38 | www.apa.az | 6

Работы по запуску спутника Azerspace-2 (третий спутник Азербайджана) идут по графику.

Как сообщили АПА-Экономикс в ОАО Azerkosmos, Азербайджан планирует запуск на орбиту телекоммуникационного спутника Azerspace-2 в апреле 2018 года с космодрома Куру на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане. Сейчас идут работы по модернизации наземной инфраструктуры для эксплуатации спутника в Баку и Нахчыванской АР.

Спутник Azerspace-2 охватит регионы Африки, Европы, Азии и Ближнего Востока.