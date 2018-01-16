Турция перебросила еще 10 танков к сирийской границе

2018-01-16 20:17 | www.apa.az | 6

Турецкие вооруженные силы перебросили еще 10 танков к границе с Сирией. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает издание Haber Turk.

Отмечается, что танки прибыли из Анкары. При этом, по данным газеты, к сирийской границе в течение дня прибудет еще несколько боевых машин.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение недели начать операцию на территории сирийских курдов в регионах Манбидж и Африн.

Позднее он отметил, что создаваемые США «силы безопасности границы» на севере Сирии угрожают национальной безопасности Турции.