В Узбекистане появятся новые купюры с более крупным номиналом

2018-01-16 19:09 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана рассматривает возможность выпуска в обращение новых банкнот с более крупным номиналом, сообщает во вторник пресс-служба регулятора.

В рамках задач по совершенствованию наличного денежного обращения в этом году предусматривается продолжение работ по оптимизации структуры банкнот в обращении.

«В целях повышения удобства использования национальной валюты рассматривается вопрос о выпуске в обращение банкноты с более крупным номиналом и осуществление постепенной замены мелких купюр монетами нового образца номиналами 50, 100, 500 сумов, а также выпуска монеты номиналом 200 сумов», – говорится в сообщении.