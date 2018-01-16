В США ворона «вмешалась» в прогноз погоды – ВИДЕО

2018-01-16 16:12 | www.oxu.az | 6
В США случайно попавшая в кадр ворона сорвала прогноз погоды на канале KTVU, передает Oxu.Az.
Ведущий программы Марк Тамайо рассказывал о Сан-Франциско, когда заметил, что на камеру, которая снимала город с высоты птичьего полета, села ворона. Он вышел из кадра и предложил зрителям полюбоваться «посетителем».
Птица несколько раз заглянула в объектив, после чего скрылась, а ведущий продолжил программу.
Видеоролик с любопытной птицей, которая оказалась в прямом эфире на телевидении, за пять дней собрал более 190 тысяч просмотров и более 170 комментариев.