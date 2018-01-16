За три дня до мировой премьеры: фильм голливудского сказочника показали в Баку (ФОТО)

2018-01-16 19:15 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - За три дня до мировой премьеры в Park Cinema Flame Towers состоялся предпоказ одного из самых долгожданных фильмов года — "Форма воды", сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.

В этот вечер Park Cinema предоставил гостям возможность посмотреть фильм первыми, поделиться эмоциями и приятными впечатлениями. С уверенностью можно сказать, что фильм поразил каждого из пришедших на показ.

Американская фэнтезийная мелодрама от самого популярного голливудского сказочника Гильермо дель Торо была создана по сценарию дель Торо и Ванессы Тейлор.

У воды нет формы - она принимает форму любого сосуда. Гильермо дель Торо говорит, что так же устроена любовь.

Впервые фильм был представлен в августе 2017 года на 74-ом Венецианском кинофестивале. Премьера в России, как и в Азербайджане, назначена на 18 января 2018 года.