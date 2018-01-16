Есть ли риск купить зараженных кур?

2018-01-16 16:45 | www.oxu.az | 5

В птицеводческой продукции соседних с Азербайджаном стран – Турции и России – нашли болезни и опасные бактерии. В турецкой провинции Мардин обнаружен птичий грипп. С начала года эта болезнь была зафиксирована в российской провинции Кострома. Беларусь даже объявила о прекращении импорта птичьего мяса из Костромы.

Кроме того, по итогам проверки «Росконтроля» на птицефермах, были обнаружены антибиотики, опасные бактерии и вещества, увеличивающие вес птицы. Выяснилось, что в продукции брендов «Петелинка», «Ржевское подворье», «Мираторг», «Ясные зори», «То, что надо!», «Каждый день» имеются опасные вирусы.

Российская и турецкая продукции занимают важное место в пищевой промышленности Азербайджана, и зараженные товары могут вполне оказаться на прилавках азербайджанских магазинов.

Также отметим, что по статистике за 2016 год, в страну было импортировано 24 435,4 тонн мяса птицы и продукции из нее. В 2015 году эта цифра составляла всего 7 372,7 тонн.

Согласно таможенной статистике, в январе-ноябре 2017 года было импортировано на 2,2% больше мяса птицы и продукции из нее, чем за аналогичный период 2016 года. Как видно, импорт растет. Азербайджан в основном закупает продукты питания в Турции и России.

Председатель Общества птицеводов страны Айдын Велиев сказал Oxu.Az, что Азербайджан не импортирует мясо птицы из России. В целом, проблемы в птицеводческой отрасли Турции и России не скажутся на азербайджанском рынке.

А.Велиев также назвал неправдой утверждения о том, что бройлерные предприятия используют антибиотики и вещества для увеличения веса.

«У нас куры стали весить килограмм 200 граммов. Об (искусственном) увеличении веса можно говорить тогда, когда куры весят 3 килограмма».

А.Велиев утверждает, что в местных птицефермах даже не знают названия гормональных препаратов.

По словам пресс-секретаря Государственной службы ветеринарного надзора министерства сельского хозяйства страны Йолчу Ханвели, хотя турецкая пресса писала об этом, Всемирная организация здравоохранения и официальные органы Турции не информировали Азербайджан:

«Несмотря на это, мы держали этот вопрос в центре внимания».

Он также сообщил, что Азербайджан не покупал живую птицу, мясо птицы и продукцию птицеводства из провинции Мардин:

«В настоящее время Азербайджан импортирует продукцию птицеводства из тех регионов, где эпизоотическая ситуация стабильная – Стамбул, Россия, Грузия и Украина».

Пресс-секретарь также напомнил, что в связи с выявлением птичьего гриппа в Москве и Подмосковье в марте-апреле прошлого года Азербайджан временно запретил импорт мяса птицы и продукции птицеводства оттуда.

Й.Ханвели добавил, что эпизоотическая ситуация в Азербайджане стабильная.

Л.А.

