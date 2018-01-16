В Украине задержаны лица, похитившие члена азербайджанской диаспоры

2018-01-16 19:39 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Украине задержаны лица, похитившие члена азербайджанской диаспоры.

Об этом сказал Trend во вторник представитель министерства внутренних дел Азербайджана в Украине полковник полиции Шахин Годжаев.

Похищенный 11 декабря 2017 года в Киеве перед своим домом член азербайджанской диаспоры Хикмет Абдуллаев был освобожден, задержаны трое подозреваемых.

Годжаев сказал, что благодаря помощи азербайджанской стороны и усилиям правоохранительных органов Украины оперативно-розыскные мероприятия дали результат и группа лиц, подозреваемых в преступлении, была обезврежена.

Представитель МВД добавил, что с момента инцидента посольство Азербайджана в Украине, министерство внутренних дел и правоохранительные органы Украины проводили совместную работу.