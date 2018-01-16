Призвавший бороться с Мадуро мятежный офицер убит в Каракасе

2018-01-16 21:26 | www.apa.az | 6

Бывший офицер правоохранительных органов Венесуэлы, пилот Оскар Перес убит в ходе полицейской операции в понедельник, 15 января. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Reuters.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал об убийстве Переса. Теперь информацию подтвердил глава МВД Венесуэлы, добавив, что вместе с пилотом также убиты еще шесть членов «террористической ячейки».

Днем 27 июня прошлого года группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с 36-летним офицером Пересом угнала полицейский вертолет с авиабазы в Каракасе.

После они объявили о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Их вертолет обстрелял здание МВД и забросал гранатами здание верховного суда.

Власти Венесуэлы просили Интерпол объявить Переса в розыск.