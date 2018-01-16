В Шемахе закладывается «Долина виноградарства» – ВИДЕО

2018-01-16 17:11 | www.oxu.az | 6

Одним из приоритетов экономической политики Азербайджана является развитие ненефтяного сектора и увеличение экспортного потенциала. Одна из основных сфер в этих направлениях – аграрный сектор. Развитие аграрного сектора имеет большое значение для создания в стране продовольственного изобилия, удовлетворения внутренней потребности, открытия постоянных рабочих мест и повышения экспортной силы.

С этой точки зрения ООО Az-Granata в 2009 году в Шемахинском районе на 25 гектарах земли были разбиты виноградные сады, которые сейчас охватывают территорию в 375 гектаров.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщил главный агроном виноградных садов Метин Алтын, отметив, что на 309 гектарах садов выращиваются технические сорта винограда, на 66 гектарах – столовые:

«Я работал в сфере виноградарства в 17 странах мира. Но такой благоприятной среды и климатических условий как в Шемахе, нет ни в одной стране. Расположение территории над уровнем моря, количество годовых осадков, температурные показатели и лабораторные анализы образцов взятой здесь земли создают основу для выращивания в Шемахе высококачественных редких сортов винограда. На основе этих показателей были отобраны сорта винограда и их корневые системы для посадки на территории. По отобранным видам в страну привезены качественные виноградные саженцы, и на основе имеющихся нормативов они были рассажены с выполнением необходимых агротехнических мероприятий.

Мы даже вернули привезенные из России и других стран лекарства против вредителей в виноградных садах. Сегодня в мире в виноградном хозяйстве используется много лекарственных средств против вредителей. Преимущество Шемахи в том, что здесь очень мало вредных насекомых. Приобретена специальная техника для проведения рассады и возделывания в виноградных садах. Виноградные саженцы – это лучшие образцы, привезенные из Франции, Турции и Грузии. Все эти факторы обеспечивают производство высококачественного продукта с экспортным потенциалом».

М.Алтын добавил, что выращиваемый в садах виноград не только для производства напитков:

«Во многих случаях развитие виноградарства воспринимается только для повышения производства вина. Но это вовсе не так. Тут выращивается и столовый виноград. Кроме того, одним из украшений стола в Азербайджане является изюм. Исследуя внутренние рынки, мы выяснили, что изюм в страну ввозится из зарубежных стран, и цена за один килограмм колеблется между 8-15 манатами. Однако в Азербайджане имеются благоприятные условия для выращивания и производства винограда-кишмиша. Сегодня в Азербайджане нет ни одного завода по производству изюма.

Одним из будущих планов Az-Granata является развитие в стране производства изюма. Изюм в основном производится из сорта «Султан». Поэтому мы ведем работу по увеличению данного сорта и расширению его территорий. В Азербайджане в производстве спиртных напитков первое место занимает водка. Этот показатель одинаков в России и многих странах СНГ. Водка такой напиток, что его можно делать из многих фруктов и даже хлеба. Вино же изготавливается только из винограда. Качество вина из местного винограда тоже бывает высоким. Еще одним напитком, который изготавливается только из винограда, является ракы. Производство ракы в Азербайджане очень низкое. ОАО Az-Granata впервые начало производство в Азербайджане ракы, и степень потребления стала для нас неожиданной. Главное – качество продукта. Чем качественнее продукт, тем больше сила потребления».

Главный агроном отметил, что в Шемахинском районе приступили к закладке «Долины виноградарства»:

«Одной из наших целей является заложить специальные виноградные сады для привлечения местных и иностранных туристов. На территории, именуемой «Долиной виноградарства», будут посажены все сорта винограда в качестве образца. Здесь будет выставлено много сортов винограда, особенно местный сорт «Медресе». Это станет одной из работ по возвращению былой славы шемахинского винограда. Мы планируем в короткие сроки разбить виноградные сады на территории в 5 000 гектаров».

Собранный в виноградных садах продукт для обработки доставляется на завод ООО Az-Granata по обработке соков и вин. Заместитель директора завода, доктор технических наук, профессор Вугар Микаилов сообщил, что на заводе за год производится 50 тыс. тонн фруктовых соков и 12 тыс. тонн вин:

«Хотя ООО Az-Granata и новый завод в Азербайджане, наше предприятие внесло много новшеств. Впервые в Азербайджане производство абгора промышленном способом выполнено на нашем заводе. Ранее абгора изготавливалась только кустарными методами. Кроме того, впервые в Азербайджане мы приступили к производству виски. Потому что иностранные туристы в основном предпочитают местные напитки. 30% ввозимого в Азербайджан виски обеспечивает наш завод. Это играет большую роль в предотвращении валютного потока за границу. Затем завод впервые в Азербайджане приступил к производству турецкого напитка ракы.

В Азербайджане производство фруктовых водок промышленным способом тоже впервые начала Az-Granata. Впервые в Азербайджане с использованием новых технологий мы произвели наши национальные напитки – кизиловую и тутовую водки. Мы готовимся впервые в мире изготавливать гранатовое шампанское классическим промышленным способом. Ни в одной стране мира не производится гранатовое шампанское».

В.Микаилов отметил, что начало деятельности Az-Granata заметно уменьшило ввоз вина в Азербайджан:

«Мы внесли фундаментальные новшества в производство в Азербайджане вина промышленным способом. Знаете, водка в Азербайджан экспортируется в основном из Финляндии, Польши, Украины и Российской Федерации. Для повышения мягкости этих водок используется сухое молоко. Однако ООО Az-Granata впервые заменило его на натуральное козье молоко. Кроме того, мы впервые в процессе производства добавили в состав водки ионы серебра. Правда, в иностранных государствах водка проходит фильтрацию, но ионы серебра в состав водки не добавляются. Поэтому это приводит к тому, что качество производимых нами водок выше качества водок, экспортируемых из иностранных стран. Это привело к тому, что ввоз водки из иностранных стран заметно сократился».

Э.А.

