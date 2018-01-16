Чебурашка и его друзья на сцене в Баку (ФОТО)

2018-01-16 19:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя начали подготовку к постановке нового спектакля, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Новый детский спектакль под названием "Чебурашка" будет поставлен по произведению российского писателя Эдуарда Успенского "Крокодил Гена и его друзья".

Режиссер-постановщик спектакля – Айла Гашимова, художник-постановщик – Эльшан Сарханоглу, над музыкальным оформлением работает Рамиг Насиров, постановщик танцев – Джейхун Дадашов.

Роли в спектакле исполнят – заслуженная артистка Алмаз Мустафаева, актеры Сабина Мамедова, Хаяла Мейданова, Мушфиг Алиев, Ясамян Мамедова, Зульфия Алгусейнова, Анар Сафиев, Зюмрюд Гулиева, Ася Атакишиева, Адалят Абдулсамед, Ильхам Асадов, Юсиф Дадашов и другие.