Ильхам Алиев принял Волкана Бозкура – ОБНОВЛЕНО

2018-01-16 17:46 | www.oxu.az | 5

Руководитель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Волкан Бозкыр передал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву приветствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Oxu.Az, Волкан Бозкыр сказал, что цель текущего визита в Баку – принять участие в заседании, проводимом совместно с комитетом по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Напомнив о том, что через несколько дней в нашей стране будет отмечена годовщина кровавых событий 20 Января, В.Бозкыр отметил, что в 2018 году ожидается ряд знаменательных событий. Гость сказал, что в этом году будет проведен ряд торжественных мероприятий в связи с 100-летним юбилеем образования Азербайджанской Демократической Республики, 100-летней годовщиной со дня освобождения Баку Кавказской исламской армией от армянских оккупантов, а также 25-летием с того момента, как Турция стала первой страной, признавшей государственную независимость Азербайджана после восстановления независимости.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в течение прошлого года он совершил три визита в Турцию, и подчеркнул значение визитов в Азербайджан президента и премьер-министра Турции, а также различных турецких министров и депутатов. По мнению главы государства, дружественные связи между странами постоянно крепнут, реализуется тесное сотрудничество Азербайджана с Турцией в рамках международных организаций, обе страны оказывают друг другу взаимную поддержку.

Глава Азербайджана также выразил уверенность в том, что визит в Баку руководителя комитета по внешним связям ВНСТР Волкана Бозкыра будет успешным, и межпарламентские связи послужат дальнейшему укреплению сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. Президент Ильхам Алиев также выразил уверенность, что 2018 год будет насыщен важными историческими событиями, Турция и Азербайджан и в этом году реализуют крупные проекты.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за приветствия и попросил передать ему свои приветствия.

В конце было сделано фото на память.

15:18

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с приехавшей из Турции делегацией.

Как передает Oxu.Az, Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турецкой Республики Волканом Бозкыром.