Скандал в институте: Пусть все сидят как бараны и слушают – ВИДЕО

2018-01-16 17:58 | www.oxu.az | 9

Конфликт между сотрудницей Научно-исследовательского института заболеваний легких, кандидатом медицинских наук Сабиной Мамедовой и директором института Хагигат Гадировой вызвал широкие обсуждения.

Как передает Oxu.Az, видео распространилось в социальных сетях.

«Мне говорят лечите больного. Откуда мне знать, «эмдиар» у него, или «эксдиар». Может это ваш «заказ». У меня на руках доказательства. Больной сдал три анализа. В одном написано, что он чувствителен к рифамицину, в другом – что устойчив. Это как получается? Сидите здесь и роете другим яму. Я не буду слушать эту чушь. Пусть все сидят как бараны и слушают. А я не собираюсь этого делать», - сказал Сабина Мамедова.

С этими словами она покинула зал.

Отметим, что директор Научно-исследовательского института заболеваний легких Хагигат Гадирова была назначена на эту должность в марте прошлого года.