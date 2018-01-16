Состоялся последний тираж лотереи Xalq Bank

2018-01-16 19:56 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - 12 января состоялся последний, тридцать шестой тираж лотереи «Оплата картой Xalq Bank выгодна!», которая проводилась Xalq Bank в период с 1 мая 2017 года по 10 января 2018 года. Об этом говорится в сообщении банка, распространенном во вторник.

По правилам лотереи все владельцы карт Xalq Bank при совершении безналичной операции от 10 манат (или эквивалента в другой валюте) становились участниками лотереи и получали шанс выиграть ценные призы. Розыгрыш призов проводился еженедельно и ежемесячно; каждую неделю 3 победителя получали в подарок пригласительные на двоих в сеть кинотеатров “Cinema Plus”, а каждый месяц 2 победителя получали купоны на отдых в отеле "Sakit Göl, Şamaxı" и зарубежную туристическую поездку на сумму 500 манатов.

В течение срока проведения лотереи было разыграно 108 пригласительных в «Cinema Plus», 8 купонов на отдых в “Sakit Göl, Şamaxı” и 8 купонов на зарубежную туристическую поездку.