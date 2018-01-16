Мамедъяров пригласил французских студентов в Азербайджан

2018-01-16 18:12 | www.oxu.az | 5

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках рабочего визита во Францию встретился с министром высшего образования, исследований и инноваций этой страны Фредериком Видалом.

Как сообщили Oxu.Az в МИД, во время встречи министры выразили удовлетворение развитием сотрудничества между двумя государствами во всех сферах, включая образование.

Э.Мамедъяров отметил, что сотрудничество в сфере образования между Азербайджаном и Францией имеет исторические и символические корни. Он довел до сведения, что в период Азербайджанской Демократической Республики, которой в 2018 году исполнится 100 лет, около 50 азербайджанских студентов получили образование в различных учебных заведениях Франции. Он добавил, что студенты обучались различным специальностям, в том числе судостроительству, медицине, физике и химии, геологии и другим в университетах Парижа, Нанси, Лиона, в Тулузской высшей технической школе, Высшей ткацкой школе Нанси.

Эльмар Мамедъяров пригласил французских студентов получать образование и проводить исследования в Азербайджане. Ф.Видал назвал эту идею интересной и выразил готовность французской стороны сотрудничать в данном направлении.