Эрдоган обиделся на Трампа

2018-01-16 18:24 | www.oxu.az | 6

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не собирается звонить президенту США Дональду Трампу относительно сирийского вопроса.

Как передает Oxu.Az, об этом Эрдоган заявил на очередном заседании Партии справедливости и развития (ПСР).

«В данное время я не собираюсь ему звонить. Поскольку ранее мы говорили с ним об этом, он должен был мне позвонить. Если он мне не позвонит, то и я ему не позвоню… В Путиным мы говорили дня два-три тому назад, наша «телефонная дипломатия» продолжается», - заявил Эрдоган.

Кямиль Гамзаоглы