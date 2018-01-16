Индустрия искусственного интеллекта станет новой точкой экономического роста Пекина

2018-01-16 20:04 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Индустрия искусственного интеллекта (ИИ) будет углубленно интегрироваться в реальные секторы экономики, что станет новой точкой экономического роста Пекина. Об этом говорится в документе о развитии индустрии ИИ, опубликованном властями китайской столицы.

В настоящее время, искусственный интеллект и его производные технологии проникли в жизнь общества. Например, технология распознавания лиц используется в части пекинских вузов и становится их "волшебным инструментом" для управления общежитиями и ходом занятий.

Кроме того, новейшая технология звукового распознавания, разработанная Кэдасюньфэй (IFLYTEK), китайской компанией по изучению ИИ и связанной с ним продукции, способна четко перевести звуковые сообщения в текстовые.

Сообщается, что Пекин занимает лидирующую позицию по индустриальной основе технологии ИИ. Здесь собраны свыше половины ведущих научно-исследовательских учреждений страны по изучению ИИ и более десяти государственных ведущих лабораторий. По состоянию на сентябрь 2017 года, в столице Китая работали около 400 отраслевых предприятий, по этому показателю город занимает первое место в стране.