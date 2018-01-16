Народная артистка помещена в больницу

2018-01-16 18:40 | www.oxu.az | 6

Сегодня Народная артистка, актриса Ленкоранского драматического театра Беюкханым Алиева была помещена в городскую клиническую больницу № 1 (Семашко) в Баку.

Как передает Oxu.Az, об этом на своей странице в Facebook написал главный режиссер Азербайджанского государственного театра кукол имени Абдуллы Шаига Гурбан Масимов.

Он сообщил, что актрисе, которую доставили в больницу утром, диагностировали сердечную и легочную недостаточность.

Сайт Oxu.Az связался с отделением реанимации городской клинической больницы № 1, где сообщили, что сейчас состояние народной артистки стабильное.

«Она сейчас в отделении реанимации и под контролем врача. Состояние пока стабильное», - заявили в больнице.

Пярвиз Гусейн

