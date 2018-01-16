"Рапсодия" в Баку (ФОТО)

2018-01-16 20:07 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку открылась персональная выставка художницы Валентины Эфендиевой "Рапсодия", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ. В экспозицию вошли новые работы автора.

Выставку открыл заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин. На мероприятии Валентина Эфендиева прочитала свои стихи.

Гости знакомились с выставкой под музыку в исполнении Натальи Москвичёвой и сестер Пери и Ромеллы Гюльалиевой.

Валентина Эфендиева обладает поистине многогранным талантом. Она издала более 15 сборников своих стихов, которые посвятила родному Азербайджану, Каспию, друзьям и близким. Из-под ее кисти вышло более 400 картин. Она очень часто переносит на холст образы героев своих стихов.