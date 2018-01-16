Трамп и Си Цзиньпин обсудили урегулирование ситуации с КНДР

2018-01-16 20:42 | www.trend.az | 6

Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили северокорейский кризис и способы его урегулирования, сообщает Белый дом, передает РИА Новости.

"Президент Дональд Трамп вчера поговорил по телефону с президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, чтобы обсудить недавние события на Корейском полуострове. Президент Трамп и президент Си Цзиньпин поприветсвовали возобновление межкорейского диалога и выразили надежду, что он может изменить деструктивное поведение Северной Кореи", - отмечается в сообщении.