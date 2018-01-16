Скандальный арбитр извинился перед игроком, которого пытался ударить

2018-01-16 19:17 | www.oxu.az | 6

В поединке последнего тура чемпионата Франции между Нантом и ПСЖ (0:1) случился судейский скандал. После того, как защитник Нанта Диего Карлос случайно налетел на арбитра Тони Шапрона, тот попытался ударить игрока в ответ, а затем и вовсе удалил его с поля.

Как передает Oxu.Az, в итоге Шапрон извинился за свое поведение и попросил отменить собственное решение.

«Такое поведение было неуместным с моей стороны. Я хочу принести извинения Диего Карлосу», – сказал Тони.

«Его действия были неумышленными, потому я уже направил в Федерацию футбола Франции отчет, в котором попросил отменить показанную мною желтую карточку. Когда он задел меня, я почувствовал резкую боль из-за недавней травмы, потому инстинктивно занес ногу».

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Франции уже отменила вторую желтую карточку Карлоса. Сам же Шапрон был отстранен – его еще ожидает наказание.

A.M.

