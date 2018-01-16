США отвергли план "двойной заморозки" по КНДР

2018-01-16 21:40 | www.trend.az | 6

США отвергают план "двойной заморозки" по КНДР, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, пишет ТАСС.

"Цель переговоров, если и когда мы к этому придем, полная, проверяемая и невозвратная денуклеаризация Северной Кореи. Все страны здесь объединены этой целью", - сказал он, выступая на конференции в Ванкувере по КНДР.

По его словам, США "отвергают подход "двойной заморозки", в котором легитимные военные учения ставятся на тот же уровень, что и незаконные действия КНДР". План "двойной заморозки" был предложен Россией и Китаем для урегулирования ситуации вокруг ядерной программы КНДР. План "двойного замораживания" предполагает, что КНДР останавливает любые ядерные испытания и пуски баллистических ракет, а США и Южная Корея прекращают крупномасштабные военные учения, которые постоянно используются Пхеньяном как предлог для проведения испытаний.

"Кампания по давлению продолжится, пока КНДР не предпримет решительных шагов по денуклеаризации", - добавил Тиллерсон.