В этих районах Баку завтра будут перебои в подаче газа

2018-01-16 21:13 | www.oxu.az | 6

В Ясамальском, Насиминском и Хатаинском районах Баку завтра газ будет подаваться с перебоями.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении ПО «Азеригаз».

В целях улучшения газоснабжения потребителей, в связи с присоединением подземной полиэтиленовой газовой линии к источнику газоснабжения, устранением утечек газа, а также ликвидацией случаев незаконного использования газа, 17 января с 10:00 частично в Хатаинском, Ясамальском и Насиминском районах возникнут перебои в подаче газа.

Проводимые работы могут повлиять на обеспечение газом в городе Хырдалан и поселках Абшеронского района.

Ремонтные работы будут завершены в течение дня. В связи с возникшими перебоями ПО «Азеригаз» просит потребителей быть внимательными при использовании газа и соблюдать правила техники безопасности.

A.M.

