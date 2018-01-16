Трамп и Си Цзиньпин обсудили КНДР

2018-01-16 22:38 | www.apa.az | 6

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин по телефону обсудили урегулировании ситуации вокруг КНДР. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Белого дома.

Лидеры стран согласились, что продолжение диалога между Сеулом и Пхеньяном может привести к изменениями в «деструктивном поведении» северокорейских властей.

Трамп заверил, что США будут продолжать кампанию по оказанию давления на КНДР, чтобы привести к денуклиаризации государства.