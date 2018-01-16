В США пожарный поймал сброшенную с третьего этажа девочку – ВИДЕО

2018-01-16 22:23 | www.oxu.az | 6
В сети появилось видео, на котором американский пожарный ловит девочку, сброшенную с третьего этажа горящего дома.
Как передает Oxu.Az, ролик доступен на YouTube.
Как отмечает The Independent, ЧП произошло в начале января на окраине Атланты (штат Джорджия). Спасая дочь от огня, отец с приставной лестницы кинул ребенка в руки спасателя Скотта Строупа. Всего были эвакуированы 12 человек, в том числе восемь несовершеннолетних.
«Мы ловили детей как футбольные мячи, в буквальном смысле», – рассказал изданию капитан бригады.
Дети, пойманные пожарными, не пострадали. Отец девочки был госпитализирован с ожогами второй степени.