В США пожарный поймал сброшенную с третьего этажа девочку – ВИДЕО

2018-01-16 22:23 | www.oxu.az | 6

В сети появилось видео, на котором американский пожарный ловит девочку, сброшенную с третьего этажа горящего дома.

Как передает Oxu.Az, ролик доступен на YouTube.

Как отмечает The Independent, ЧП произошло в начале января на окраине Атланты (штат Джорджия). Спасая дочь от огня, отец с приставной лестницы кинул ребенка в руки спасателя Скотта Строупа. Всего были эвакуированы 12 человек, в том числе восемь несовершеннолетних.

«Мы ловили детей как футбольные мячи, в буквальном смысле», – рассказал изданию капитан бригады.

Дети, пойманные пожарными, не пострадали. Отец девочки был госпитализирован с ожогами второй степени.

A.M.

