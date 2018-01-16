Азербайджанский розничный бренд создает надежную основу для роста

2018-01-16 23:18 | www.oxu.az | 6

Переместившись в «облако», азербайджанский розничный бренд RAHAT Market не только решил краткосрочную проблему со слабым резервным управлением, но и со временем стал извлекать стратегическую ценность из нового виртуального способа ведения бизнеса.

Такой шаг обеспечил большую устойчивость, уменьшил затраты и устранил опасения по поводу устаревающих серверов. Теперь RAHAT Market может сосредоточиться на эффективном использовании данных для бизнеса, говорит IT-менеджер бренда.

Тураб Гусейнов, IT-менеджер RAHAT Market, популярной азербайджанской торговой сети, понял, что нужно найти более надёжный способ защиты организационных данных.

RAHAT Market пытался обеспечить безопасное резервное копирование деловой информации, но, в случае непредвиденных ситуаций, пространство для маневров в случае ошибки было сильно ограничено в связи с отсутствием дополнительного физического узла восстановления из-за лимитированного бюджета.

Тураб Гусейнов не мог преодолеть эти препятствия, пока разговор с доверенным партнером по внедрению SIP не навел его на мысль: может ли переход в «облако» решить проблемы RAHAT Market с резервным копированием, аварийным восстановлением и защите данных при одновременном улучшении операций?

Ответ был положительным, так как предложение SIP использовать «облако», предоставленное Microsoft, уже себя зарекомендовало.

Сейчас все 60 магазинов компании работают с Microsoft Azure и уже демонстрируют неплохие результаты.

«Как только мы начали использовать Azure, мы обнаружили много преимуществ, которые вначале были незаметны», - подтверждает Гусейнов. - Надежность «отличная», говорит он, и команда подтверждает значительные улучшения.

Преимущества перехода в «облако» наиболее наглядно ощущаются в области управления затратами:

«Наши затраты определенно стали меньше - не только потому, что нам больше не нужно покупать какое-либо серверное оборудование, но и потому, что нам на самом деле стало нужно меньше ресурсов в Azure, чем у нас изначально имелось», - говорит он.

«Уменьшение затрат всего на 1 доллар в день на магазин, также сказывается положительно. Время, которое мы раньше тратили на обслуживание, тоже резко сократилось».

Улучшилась и производительность, коэффициент которой стал выше на 100%, добавляет Гусейнов, отметив, что итоговый результат применения Azure означает, что «мы перестали думать о серверном оборудовании и теперь концентрируем наши IT-ресурсы на обслуживании клиентов».

Следующий шаг будет состоять в том, чтобы зарегистрировать 20 крупных магазинов на Azure, говорит он, и начать изучать возможности аналитики и отчетов Power BI. Неплохой результат для проекта, который начинался как поиск путей улучшения резервных копий.