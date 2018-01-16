Казахстан высоко ценит политическую поддержку США и считает себя их другом - Назарбаев

2018-01-16 23:12 | www.trend.az | 6

Казахстан является другом Соединенных Штатов и высоко ценит политическую поддержку, оказываемую Астане Вашингтоном. Об этом, как передает ТАСС, заявил во вторник на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев.

"Я первый [прибывший на переговоры с Трампом в Вашингтон] президент нашего региона. Само то, что я здесь нахожусь, - большая честь. И я их [других центральноазиатских лидеров] представляю сегодня. И для Казахстана всегда была важна политическая поддержка нашей независимости и целостности территории", - сказал Назарбаев.

"И все 26 лет [независимости] Казахстан является другом Америки", - добавил Назарбаев, говоривший на русском языке. Он поблагодарил Трампа за приглашение нанести визит в столицу США и поздравил его с предстоящей 20 января первой годовщиной пребывания у власти и "огромными успехами в экономике". Президент выразил надежду на то, что в результате нынешних переговоров уровень экономических отношений Казахстана с США станет еще выше.

"Сейчас к Центральной Азии [проявляется] большой интерес больших государств. Наши соседи с одной стороны - Россия, с другой - Китай, на юге - исламский мир. Здесь очень важно присутствие Соединенных Штатов в нашем формате "С5+1" (США и пять стран Центральной Азии - Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан, - прим. ТАСС), и я прошу президента продолжить это наше сотрудничество", - сказал также Назарбаев.