Пучдемона выдвинут на пост главы женералитета Каталонии

2018-01-17 00:29 | www.trend.az | 6

"Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии", две крупнейшие парламентские группы, выступающие за независимость автономного сообщества, пришли к соглашению о выдвижении Карлеса Пучдемона на пост главы женералитета, передает РИА Новости.

В среду состоится первое заседание парламента, сформированного по итогам выборов 21 декабря. Ранее юристы каталонского парламента обнародовали заключение, согласно которому Карлес Пучдемон, находящийся в Брюсселе, не может проходить процедуру утверждения на пост главы каталонского правительства по видеосвязи и любой кандидат на этот пост должен присутствовать в зале заседания лично.

Кроме того, они пришли к выводу, что пять депутатов, находящихся в Брюсселе, не могут передавать свои голоса другим народным избранникам для голосования. Что касается трех депутатов, которые находятся в тюрьме, то юристы возложили принятие окончательного решения о возможности передачи их голосов другим представителям на временный президиум парламента (будет действовать до формирования постоянного президиума).

Против утверждения Пучдемона по видеосвязи выступили и юристы испанского правительства, а власти страны заявили, что если это произойдет, то они обратятся в Конституционный суд.

Несмотря на это, "Левые республиканцы" и "Вместе за Каталонию" заявили, что выдвинут кандидатуру Пучдемона.