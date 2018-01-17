Трамп хочет, чтобы иммигранты приезжали в США "отовсюду"

2018-01-17 00:34 | www.apa.az | 6

Президент США Дональд Трамп заявил, что США нужны мигранты "отовсюду".

"Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду". Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Трамп заявил, что США нужно больше иммигрантов из таких стран, как Норвегия, а не из "стран-гадюшников". Это вызвало скандал в США и за их пределами.

Присутствовавший на встрече сенатор-демократ Ричард Дурбин заявил, что Трамп действительно использовал оскорбительные выражения, не уточнив, какие. Два сенатора-республиканца, также присутствовавшие на встрече, заявили, что такое выражение Трамп не употреблял. Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен заявила, что "не слышала" подобных выражений из уст Трампа.