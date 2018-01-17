США не предупредили НАТО о создании «сил безопасности границы» в Сирии

2018-01-17 00:38 | www.apa.az | 6

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что США не консультировались с альянсом по поводу создания «сил безопасности границы» на севере Сирии. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом пишет издание Daily Sabah.

«Мы понимаем озабоченность Турции по этому поводу», — сказал Столтенберг турецкому лидеру.

Ранее СМИ сообщили, что США передали вооруженным формированиям сирийских курдов (YPG) партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) в рамках секретной сделки.

14 января стало известно, что возглавляемая США коалиция в Сирии решила создать «силы безопасности границы» из курдских формирований.