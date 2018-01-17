На территории обвала в бакинском поселке Зых наблюдается рост трещин

2018-01-17 01:11 | www.oxu.az | 6

В площадях участков с оседанием почвы в жилом массиве Ени Гюнешли Сураханского района города Баку наблюдается увеличение.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сказал глава экспедиции геологического планирования Национальной геологоразведочной службы министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азиз Гаралов.

По словам главы экспедиции, наблюдается также определенный рост трещин на территории обвала в бакинском поселке Зых.

Гаралов отметил, что увеличилось и число зарегистрированных домов с трещинами. «В то же время трещины стали шире», - добавил Гаралов.

A.M.

