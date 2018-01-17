Трамп заявил, что США нужны мигранты «отовсюду»

2018-01-17 01:23 | www.oxu.az | 6

Дональд Трамп объявил, что рад видеть в США иммигрантов из всех стран. Такое заявление президент США сделал во вторник после встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Вашингтоне.

Об этом Oxu.Az сообщает со ссылкой на ТАСС.

«Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду» - заявил Трамп.

Напомним, на прошлой неделе Трамп произнес фразу, ставшую самой скандальной в его политической карьере: он заявил, что Америке не нужны иммигранты из стран — «грязных дыр». После этого заявления на американского лидера посыпались обвинения в расизме как со стороны американцев, так и со стороны властей стран, получивших нелестный эпитет. С критикой заявления Трампа выступило также Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Белый дом в ответ выпустил заявление, в котором указал, что президент поддерживает иммиграционную политику для людей, «которые смогут внести свой вклад в наше общество».

Политика администрации Трампа в отношении мигрантов вызывает недовольство в США. Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон и 15 штатов подают в суд на Трампа за решение свернуть программу помощи детям нелегалов. Кроме того, известно, что американский лидер выступает за закрытие лотереи грин-карт.

A.M.

