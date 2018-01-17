Бразильский футболист Роналдиньо завершил карьеру

2018-01-17 01:34 | www.trend.az | 6

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо завершил карьеру в возрасте 37 лет. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил агент и брат игрока Роберто де Ассис, слова которого приводит телеканал Globo Esporte.

"Он завершил карьеру. Мы сделаем что-то значимое для него в августе, после чемпионата мира 2018 года. Мы будем проводить различные мероприятия в Бразилии, Европе и Азии. И, конечно же, организуем матч с участием сборной Бразилии", - сообщил де Ассис.

Бразильский футболист выступал за французский ПСЖ, испанскую "Барселону" и итальянский "Милан". Роналдиньо дважды становился чемпионом Испании (2005, 2006), а также чемпионом Италии (2011). С "Барселоной" он стал победителем Лиги чемпионов в 2006 году. В 2005 году он получил приз "Золотой мяч".