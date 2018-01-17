Бритни Спирс обручилась с 23-летним иранцем – ФОТО

2018-01-17 01:50 | www.oxu.az | 6

Вокруг 36-летней Бритни Спирс и 24-летнего Сэма Асгари не первый день ходят слухи о возможной помолвке, причем инсайдеры склонны верить этим сообщениям.

Как передает Oxu.Az, источники из окружения поп-певицы констатируют – с начала ее романа прошло уже больше года, а отношения с бойфрендом стали только крепче и серьезнее.

«Бритни действительно счастлива. И я бы не удивился, если бы она обручилась», – отреагировал на многочисленные слухи источник, близкий к ее окружению.

Поводом для разговоров о помолвке стало кольцо, замеченное на пальце Бритни во время недавнего отдыха на Гавайях с Сэмом и ее сыновьями, 12-летним Шоном и 11-летним Джейденом. Источник из окружения певицы сообщил, что дети Спирс отлично ладят с Асгари.

«У Сэма хорошие отношения с сыновьями Бритни, что делает ее вдвойне счастливой», – добавил информатор.

Сообщается, что Асгари с пониманием относится к рабочему графику своей возлюбленной. Напомним, Бритни и Сэм Асгари - выходец из Ирана, живущий в США девять лет и работающий фитнес-тренером и моделью, познакомились на съемках ее клипа Slumber Party.

Отметим, что разница в возрасте между Бритни Спирс и ее возлюбленным составляет 13 лет – певице 36 лет, а ее возлюбленному в марте исполнится 23.

A.M.

