Вынужденные переселенцы, проживающие в общежитиях БСУ, будут размещены в новых квартирах - ректор

2018-01-17 01:59 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Вынужденные переселенцы, поселившиеся в общежитиях Бакинского славянского университета (БСУ) будут размещены в новых квартирах. Об этом Trend сказала ректор университета Нурлана Алиева.

Нурлана Алиева отметила, что в университет владеет четырьмы общежитиями. "В трех их них размещены вынужденные переселенцы. На одном этаже четвертого общежития проживает 26 семей вынужденных переселенцев. В этом же общежитии проживают как иностранные, так и местные студенты, а также педагоги, приглашенные в университет из-за рубежа", - отметила ректор.