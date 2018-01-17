Турция временно сняла ограничения на посещение страны для граждан Грузии

2018-01-17 02:05 | www.trend.az | 6

Министры внутренних дел Грузии Георгий Гахария и его турецкий коллега Сулейман Сойлу в ходе телефонного разговора во вторник договорились о приостановлении ограничений на посещение турецкой территории для граждан Грузии, сообщает МВД Грузии, пишет РИА Новости.

"Стороны договорились, что соответствующие ведомства двух стран продолжат консультации в связи с задействованными с 1 января 2018 года регуляциями о пересечении государственной границы Турции, до завершения которых эти регуляции не будут распространяться на граждан Грузии", - уточняется в заявлении.

По данным министерства, стороны также обсудили запланированный в начале года визит в Грузию турецкого министра внутренних дел, в рамках которого будут рассмотрены вопросы сотрудничества, в том числе вопросы пересечения границы.