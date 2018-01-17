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В Азербайджане будет проведен технический осмотр малогабаритных судов - МЧС (ГРАФИК)

2018-01-17 02:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Государственной службе контроля за малогабаритными судами и спасения на водах МЧС Азербайджана в 2018 году будет проведен технический осмотр малогабаритных судов, сообщили Trend в пресс-службе МЧС.

Осмотр будет проведен в соответствии со следующим графиком:

П/н Город и район, в котором будет проведен техосмотр Дата проведения техосмотра
1. Астара, Лянкяран, Масаллы 2-11 апреля
2. Сальян, Нефтчала 20-30 апреля
3. Хачмаз, Шабран, Сиязянь, Хызы 10-20 мая
4. Мингячевир и другие внутренние водоемы 20-30 сентября
5. Баку и Абшеронский район
5.1 Напавление Бибиэйбат - Алят Вторник и среда второй и третьей недель каждого месяца
5.2 Направление Зых - Пираллахи Вторник и среда второй и третьей недель каждого месяца
5.3

Направление Северный ГРЭС - Нардаран

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