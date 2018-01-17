В Азербайджане будет проведен технический осмотр малогабаритных судов - МЧС (ГРАФИК)

2018-01-17 02:19 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - В Государственной службе контроля за малогабаритными судами и спасения на водах МЧС Азербайджана в 2018 году будет проведен технический осмотр малогабаритных судов, сообщили Trend в пресс-службе МЧС.
Осмотр будет проведен в соответствии со следующим графиком:
|П/н
|Город и район, в котором будет проведен техосмотр
|Дата проведения техосмотра
|1.
|Астара, Лянкяран, Масаллы
|2-11 апреля
|2.
|Сальян, Нефтчала
|20-30 апреля
|3.
|Хачмаз, Шабран, Сиязянь, Хызы
|10-20 мая
|4.
|Мингячевир и другие внутренние водоемы
|20-30 сентября
|5.
|Баку и Абшеронский район
|5.1
|Напавление Бибиэйбат - Алят
|Вторник и среда второй и третьей недель каждого месяца
|5.2
|Направление Зых - Пираллахи
|Вторник и среда второй и третьей недель каждого месяца
|5.3
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Направление Северный ГРЭС - Нардаран
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