В Азербайджане будет проведен технический осмотр малогабаритных судов - МЧС (ГРАФИК)

2018-01-17 02:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Государственной службе контроля за малогабаритными судами и спасения на водах МЧС Азербайджана в 2018 году будет проведен технический осмотр малогабаритных судов, сообщили Trend в пресс-службе МЧС.

Осмотр будет проведен в соответствии со следующим графиком: