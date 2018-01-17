Мексиканская авиакомпания подписала соглашение о покупке 80 самолетов Airbus

2018-01-17 03:21 | www.trend.az | 6

Один из ведущих авиаперевозчиков Мексики - лоукостер Volaris - купит 80 самолетов Airbus семейства A-320 на сумму в $9,3 млрд. Соответствующее соглашение было подписано 16 января в столице в присутствии президента Энрике Пеньи Ньето, пишет ТАСС.

"Это самая крупная покупка мексиканской авиакомпании по числу самолетов на ближайшие годы", - сказал глава государства. По его словам, когда эти самолеты прибудут в Мексику и будут введены в эксплуатацию, это позволит создать более 25 тыс. рабочих мест. Ожидается, что сделка будет завершена к 2026 году. В настоящее время в парке Volaris насчитывается порядка 70 самолетов.