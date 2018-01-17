Рада отложила рассмотрение законопроекта о Донбассе

2018-01-17 03:54 | www.apa.az | 5

Верховная рада Украины отложила рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса до следующего пленарного заседания. Как передает Vesti.Az со ссылклй на Азии Асланова, об этом говорится на сайте украинского парламента.

«Всего рассмотрено 482 правки из 673. Рассмотрение поправок будет продолжено на следующем пленарном заседании», — гласит сообщение.

Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что следующее заседание пройдет в среду, 17 января, передает «Украинская правда».

Ранее сообщалось, что Рада отказалась признавать самопровозглашенные ДНР и ЛНР «террористическими организациями».