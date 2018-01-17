Казахстан подписал соглашения на приобретение американской продукции

2018-01-17 04:48 | www.trend.az | 6

Казахстан в ходе визита в США президента Нурсултана Назарбаева подписал соглашения на приобретение продукции США на 2,5 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на госдепартамент.

"Во время визита были подписаны многочисленные коммерческие контракты и документы, включая новые соглашения между Boeing, GE Transportation, GE Digital, Chevron, Air Astana, компанией "Казахстанские пассажирские перевозки", авиакомпанией SCAT и Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" на приобретение продуктов и услуг США на сумму более 2,5 миллиарда долларов", - говорится в документе.