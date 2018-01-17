Генсек ООН: в Сирии слишком много иностранных военных

2018-01-17 06:29 | www.apa.az | 6

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в Сирии находится слишком много иностранных военных, что затрудняет урегулирование ситуации. Как передает АПА, об этом сообщает РИА «Новости».

«Слишком много стран имеют войска в Сирии. Думаю, что если бы сирийский народ мог сам решить свои проблемы, возможно, было бы лучше», – сказал Гутерреш, комментируя на пресс-конференции планы США по созданию «сил безопасности границы» в Сирии.

Ранее сообщалось, что США не предупредили НАТО о создании «сил безопасности границы» в Сирии.